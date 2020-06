Altro giro, altre informazioni su Arthur. Arrivano da Tuttosport, che sottolinea come le trattative tra Juve e Barcellona continuino senza sosta. C'è un accordo di massima tra i club, ma si attende ancora che il brasiliano sciolga le proprie e personali riserve. A Maiorca, Setién gli ha fatto capire quanto (non) lo stia prendendo in considerazione: Busquets e De Jong stanno bene e partono in netto vantaggio, anche Vidal - il migliore nell'ultima partita - è ormai un titolare inamovibile. Poi c'è Rakitic, che ha preso il posto di Arturo a inizio ripresa. 20 minuti per il brasiliano, ormai ultimo nelle gerarchie. La Juve è davvero un'occasione...