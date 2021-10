Tra le buone notizie dell'ultimo periodo in casac'è anche il rientro di, che sarebbe molto vicino. Il centrocampista, si è già visto alla Continassa, nell'ultimo allenamento aperto prima della sfida contro il Chelsea. L'attaccante, invece, non era presente, ma il percorso verso la riabilitazione prosegue spedito. Infatti, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina: "La Juventus ieri non ha preparato il derby di domani alle 18 (Olimpico Grande Torino, diretta Dazn): troppe le conseguenze fisiche e... di adrenalina di Juve-Chelsea. Tutto si farà oggi, con qualche dubbio e qualche certezza. Le certezze: out Dybala, Morata, Kaio Jorge e Arthur.."- Nella conferenza stampa della vigilia del Derby della Mole, Allegri ha dichiarato: "Arthur ieri ha fatto allenamento anche con la squadra, magari lui e Kaio Jorge domani saranno a disposizione. Veniamo da tante partite, magari in un momento della partita ci sarà bisogno. E' un giocatore tecnico, di palleggio, alza il livello della squadra"