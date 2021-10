La Juventus sta finalmente ritrovando un regista vero nella sua formazione, ossia il brasiliano Arthur. Un giocatore che nella scorsa stagione ha avuto un rendimento altalenante, vedi ottima gara al Camp Nou e regalo a Gaich contro il Benevento, oltre ad aver avuto quella calcificazione che lo ha pesantemente condizionato e l'ha costretto a saltare il primo mese e mezzo di questa stagione. Adesso gli spezzoni contro Roma e Zenit sono stati positivi e Allegri sa di poter contare su tutte le possibili soluzioni a centrocampo.Così scrive Calciomercato.com: " Per la Juve, che nel 2020 ha acquistato Arthur dal Barça per ben 72 milioni di euro, più 10 di bonus, nell'ambito del clamoroso scambio di plusvalenze con Pjanic, il brasiliano è un investimento importante. E, al momento, proprio per la cifra enorme sborsata poco più di un anno fa, di fatto invendibile. Ai bianconeri non resta che sperare di ritrovare l'Arthur che entusiasmò nella sua prima stagione in blaugrana (2018-19, appena prelevato dal Gremio)