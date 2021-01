7









Come li chiamano? Ah, sì: talismani. La Juventus ritrova in mezzo al campo il brasiliano Arthur e c'è un dato che fa riflettere, oggi riportato da La Gazzetta dello Sport: la Juve perde quando Melo non c'è. Per scelta tecnica o per infortunio, comunque, il brasiliano ha saltato un po' di partite. E i bianconeri sono andati spesso in difficoltà.



SEGNALI INCORAGGIANTI - Per il giornale, può non essere una coincidenza, ma è probabile che lo sia. Nelle tre sconfitte con Barcellona, Fiorentina e Inter, Arthur era fuori. E la Juventus è sembrata lenta e bloccata, impotente a centrocampo. Il centrocampista oggi è una mezzala di qualità purissima e sta provando a cancellare le due difficoltà riscontrate finora, anche da Andrea Pirlo: la prima è una mobilità limitata (corre di meno), l'altro è sui passaggi, sempre troppo orizzontali. Con il Napoli, quest'ultimo mito l'ha ben sfatato. E adesso il suo percorso sembra più in discesa.