2







di Cristiano Corbo

Come una formichina, Arthur ha accumulato buone prestazioni e ha piazzato il sorpasso: in questo momento, è il giocatore bianconero con la media voto più alta di tutte. Chiaramente, basata sulle pagelle de IlBianconero.com, dalle quali spunta un podio molto particolare: dopo il brasiliano, arriva capitan Chiellini a 6.42. Stessa media di Morata, poi il 6.38 di De Ligt.



CROLLA CRISTIANO - E Cristiano? Era il leader indiscusso, oggi al sesto posto: 6.34, superato per un centesimo persino da McKennie (a 6.35). Una vera e propria sorpresa, considerando i numeri del portoghese: ha pagato chiaramente la discontinuità. Stesso discorso per un paio di sorprese di 'formazione', a partire dai due esterni bassi...



Scoprite la top 11 nella gallery dedicata!