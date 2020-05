1









Il centrocampista del Barcellona (e obiettivo della Juve) Arthur è finito nella bufera per aver violato il protocollo per gli allenamenti in Spagna. Il protocollo parla infatti chiaramente di allenamenti consentiti all'interno del centro sportivo in cui però ci si può recare soltanto con un mezzo personale che dovrà essere sempre lo stesso dall'inizio del periodo. Il quotidiano spagnolo AS ha però immortalato Arthur in questi giorni mentre si recava al centro sportivo prima con una Range Rover e poi con una Ferrari cambiando auto e quindi violando il regolamento. Cosa accadrà ora? Anche la Juve osserva...