Un periodo maledettamente difficile per Arthur Melo, che vive l'ultimo periodo al Barcellona da separato in casa: Quique Setién, nonostante le belle parole nei suoi confronti l'ha di fatto retrocesso all’ultima posizione della lista dei suoi centrocampisti. Gli "eccellenti allenamenti" sottolineati dal tecnico con il resto del gruppo non sono bastati, così Arthur ha aggiunto sessioni individuali a casa con l’obiettivo di migliorare uno degli aspetti per cui è stato più criticato: la resistenza.



Allo stesso tempo, riporta Tuttosport, ha migliorato l’alimentazione, affidandosi a un esperto, per prevenire gli infortuni muscolari che lo hanno tormentato negli ultimi due anni. Senza dubbio un’ottima notizia per la Juventus, che trova un Arthur diverso, anche per mentalità.