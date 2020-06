La Juventus non smette di lavorare ai fianchi il centrocampista brasiliano del Barcellona Arthur. Infatti, com'è ormai noto da tempo, i bianconeri sono in attesa di capire le intenzioni definitive di Arthur prima di far saltare il banco con il Barcellona: secondo quanto riporta lo spagnolo Sport, malgrado le ultime risposte negative, Paratici continua ad insistere per sbloccare la trattativa che porterebbe in Catalogna Miralem Pjanic. Ugualmente, fa il Barca, sperando di riuscire a convincere Arthur: la data di scadenza fissata è il 30 di giugno, altrimenti salterà definitivamente il banco.