di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Ci siamo, Arthur sta per sbarcare nel mondo Juve. Il centrocampista brasiliano è arrivato ieri sera a Caselle, dove ha inizio la sua nuova avventura italiana. Il brasiliano ha accettato il trasferimento in bianconero sbloccando così lo scambio con Miralem Pjanic che andrà al Barcellona. Oggi giornata di visite mediche per entrambi, entrati al centro medico da un'entrata secondaria tra la delusione di una decina di tifosi presenti fuori dal J Medical.