Arthur lascerà la Juve in estate ma quale destinazione prenderà il centrocampista brasiliano? Nessuna certezza ancora perché come riferisce calciomercato.com, nonostante la Fiorentina ci stia provando concretamente, la distanza con le richieste deiè ancora ampia ed occhio alla Premier League. C'è il Wolverhampton a poter rappresentare una soluzione per il brasiliano e il club bianconero, sempre in prestito.