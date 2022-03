Nel mercato di gennaio sembrava che il maggior indiziato a fare spazio all'arrivo di Denis Zakaria fosse il centrocampista brasiliano Arthur. Il brasiliano non sembrava rientrare nei piani di Massimiliano Allegri e l'Arsenal era molto più di una semplice voce di mercato. Alla fine a far restare il calciatore a Torino ci ha pensato il Tottenham con l'offerta e poi la cessione di Rodrigo Bentancur.



ARSENAL - Come riferisce calciomercato.com l'Arsenal non ha mollato la presa per il giocatore fino all'ultimo giorno di mercato. C'era però distanza tra l'offerta dei Gunners, un prestito secco, oneroso, ma secco e la richiesta della Juventus che invece avrebbe voluto trovare un accordo poi per la cessione. Per una serie di conseguenze il brasiliano è rimasto.



FONDAMENTALE - La Juventus attualmente è in un periodo di emergenza infortuni e il reparto più colpito è proprio il centrocampo. Con l'infortunio di Denis Zakaria, Weston McKennie ai box ora restano soltanto Adrien Rabiot, Arthur e Manuel Locatelli. Allegri ha dovuto spostare il francese come esterno nel 4-4-2 in attesa del ritorno di Federico Bernardeschi.



L'OCCASIONE - Sarà un'occasione per il brasiliano che ora può avere più spazio nella Juventus. E potrà ora dimostrare di essere il giocatore che aveva stregato il Barcellona ai tempi del Gremio e non il giocatore spesso criticato visto nelle stagioni in bianconero.