Non è stato chiamato alla prestazione superba perché il Ferencvaros si è dimostrato avversario più che modesto, ma Arthur ha disputato una prova ordinata, arricchita da un buon palleggio. È il regista che Pirlo non dichiara e che purtroppo è uscito anzitempo dal campo a causa di un problema di stomaco. Il voto in pagella che abbiamo dato noi de IlBianconero.com è stato 6, come la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Mezzo voto in più per Tuttosport, insufficiente invece la prova per il Corriere della Sera, voto 5,5.