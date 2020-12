Non era una partita normale ieri per Arthur: il centrocampista brasiliano è arrivato quest'estate alla Juventus dopo essersi lasciato non benissimo col Barcellona. Ed ecco il suo commento alla partita di ieri sera vinta 3-0 dai bianconeri al Camp Nou: "Era il risultato che speravamo di ottenere, abbiamo lavorato tutti i giorni per questo, l'abbiamo ottenuto e sono contento. Avevamo studiato il Barcellona e il risultato è il punto d'arrivo di tanto lavoro e questa vittoria ci dà anche la vetta del gruppo. La Juve è una grande squadra, con grandi giocatori e un grande Mister: tutti sappiamo le sue qualità e lui mi aiuta tantissimo. Tornare al Camp Nou per me è stato bello, ma ora lavoro solo per crescere sempre di più alla Juve".