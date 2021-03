Lazio e Porto: due appuntamenti che sono nella testa di Arthur da tempo. Sì, perché il brasiliano vuole tornare ed esserci nella Juve che si giocherà il tutto per tutto in Champions League. Ha terminato le cure a base di onde d’urto focali e ha ripreso a correre in campo: segnali positivi. In Brasile sono sicuri: punta alla convocazione con la Lazio per poi riprendersi il centrocampo contro i portoghesi.



Con questa versione concorda anche la Gazzetta, che scrive: "Più ottimismo invece per Arthur, che ha una chance concreta di esserci martedì. Dipenderà dalle evoluzioni della sua calcificazione tra tibia e perone. Di sicuro, lui e tutti i compagni vogliono esserci: può essere la settimana più importante dell’anno, di sicuro la più importante prima della pausa".