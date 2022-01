Arthur blindato? Mettiamola così: non con lo stesso vigore utilizzato per Morata. Intanto, come racconta La Gazzetta dello Sport, ci sarà una nuova panchina per Arthur, che è corteggiato dall’Arsenal. "a rosa della Juventus è questa", le parole utilizzate da Allegri a una domanda sul centrocampista brasiliano, chiudendo a una sua cessione. "In realtà il giocatore, che vorrebbe più spazio, non ha rinunciato all’idea di andare via e ieri lo ha ribadito al tecnico", racconta il quotidiano.