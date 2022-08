Nessuna sorpresa, nemmeno oggiè stato inserito da Massimilianonella lista dei. Un'esclusione prevedibile, ma che comunque ribadisce un concetto già ben noto nell'ambiente bianconero:della Vecchia Signora, non viene più considerato utile alla causa e continua ad essere sul mercato, a quattro giorni dalla chiusura delle trattative. Il tempo, effettivamente, stringe sempre di più: con Leandroormai in dirittura d'arrivo a Torino e Nicolòpromesso sposo del Monza, lanon perde la speranza di riuscire a concretizzare entro il gong anche la cessione dell'ex Barcellona, comunque in prestito (come Nicolò Fagioli).- Sfumata definitivamente l'ipotesi, per Arthur le pretendenti non abbondano. Ma sul mercato, si sa, "non è finita finchè non è finita", con i bianconeri che restano dunque in attesa di proposte interessanti, per loro e per il giocatore. L'imperativo è chiaro: liberarsi, almeno in parte, del suo, che tanto ha pesato - e continua a pesare - sulle casse del club. Per provarci rimangono ancora cinque giorni, e la Juve non mollerà la presa, fino alla fine.