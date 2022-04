14









Arthur può aggiungere un quadrato di stoffa ad una coperta sempre più corta, quella del centrocampo. L’assenza del brasiliano, ieri, si è fatta sentire e, sommata alle condizioni non ottimali di Zakaria, ha forzato le scelte di Massimiliano Allegri che ha schierato Rabiot, Danilo fuori ruolo e Cuadrado in una posizione ibrida di mezzala-esterno.



Secondo riporta Tuttosport, nella lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina potrebbe rientrare Arthur. I miglioramenti nelle ultime 48 ore inducono lo staff della Juventus all’ottimismo; la decisione definitiva, però, verrà presa domani, quando il calciatore sarà testato e osservato da vicino sul campo, per capire se il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, accusato in allenamento, è stato completamente riassorbito.