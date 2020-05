1









Batti e ribatti, il mercato è fatto anche di questo. Voci, indiscrezioni e provocazioni, vale tutto quando si parla di calciomercato. In alcune situazioni, vedi caso Rabiot, subentrano anche le mamme. Anche Lucia Mello, mamma di Arthur, non ha voluto essere da meno e sotto un tweet di radio Onda Cero ha scritto: 'è felice al Barcellona”. Stesso pensiero che aveva espresso anche il brasiliano molto chiaramente. Adesso peò, la situazione sembra drasticamente cambiata. Una vera e propria 'guerra' fatto di botta e riposta tra Juventus e Barcellona.



IL PUNTO - Ad oggi non è cambiato nulla. La situazione è stazionaria, sopratutto perchè anche alla luce dei contatti tra il suo entourage e la società bianconera, Arthur non ha intenzione di lasciare il Barcellona. E nonostante i blaugrana lo abbiano ormai messo alla porta, rendendolo sacrificabile anche per mettere a posto il bilancio. Arthur resta l'unico nome su cui la Juventus può e vuole impostare una trattativa che coinvolga anche il centrocampista Miralem Pjanic. Senza di lui, Pjanic difficilmente si trasferirà a Barcellona.



PRESSING ALTO - Il nodo da sciogliere, non è quello economico, ma bensì quello tra Arthur e il Barcellona, che addirittura lo sta facendo allenare con la squadra B. Insomma un braccio di ferro, che vede nel club blaugrana il ruolo di chi prova a cederlo via, fin qui però senza nessun successo. Certo, la stagione è lunga, e il mercato ancor più lontano, ma per completare l'acquisto di Pjanic anche il Barcellona sa che sarà necessario cedere Arthur.