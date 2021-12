Nellen edicola tanta Serie A, con le milanesi che accorciano sul Napoli bloccato dal Sassuolo, e tanto calciomercato, con un "intrigo" descritto da Tuttosport sull'attaccante del momento: Dusan Vlahovic, conteso da Juventus e Arsenal."L'ammucchiata", titola così il Corsport. Dopo le vittorie di Inter e Milan e il passo falso del Napoli a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ci sono tre squadre in due punti. In taglio basso, anche la notizia sui due dirigenti Juve che nell'ambito dell'indagine sulle plusvalenze si sono avvalsi della facoltà di non rispondere."Vlahovic, che intrigo tra Juve e Arsenal!" è invece l'apertura di Tuttosport: secondo il quotidiano torinese, la Fiorentina vorrebbe cedere l'attaccante serbo all'estero, ma "Vlahovic non è attratto dai Gunners e strizza l'occhio alla Juventus".