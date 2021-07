La concorrenza per, ma non solo. L'asseo meglio Torino-Londra, è piuttosto caldo e con tanti nomi in ballo. Il primo è sempre Aaron, che è assolutamente nella lista dei cedibili e potrebbe tornare romanticamente ai Gunners. Lui, via a differenza di Adrien Rabiot, scrive Tuttosport, che spiega come il francese sia nell’elenco dei calciatori che piacciono molto al tecnico Mikel Arteta, ma anche che Massimiliano Allegri voglia trattenerlo. E poi? "A proposito di incroci tra Juve e Arsenal - scrive il quotidiano -In ambito centrocampisti di spessore, alla dirigenza bianconera piacerebbe piuttosto il ghanese Thomas Partey, che però - suo malgrado - ha il grande “difetto” di essersi trasferito a Londra dall’Atletico Madrid appena nove mesi fa al costo di 50 milioni di euro. È caro, molto caro, al fixing di oggi. Ad ogni modo non si escludono altri intrighi di mercato tra la Juventus e il club del nord di Londra".