Potrebbe diventare presto rovente l'asse di mercato che lega Juventus e Arsenal. Ad aggiornare sulle ultime, in questo senso, è calciomercato.com: "Lui vuole andare via, la Juve non vuole più trattenerlo. Certo, serve l'offerta giusta. Perché a bilancio Arthur incide ancora per quasi 50 milioni. Motivo che sta portando il club bianconero a valutare scambi, soprattutto con l'Arsenal che resta l'unico vero acquirente per Arthur. Chiesto Gabriel, si valuta Thomas Partey, stuzzica l'idea Martinelli".