Come racconta il Corriere dello Sport, sono in arrivi due colpi per l'attacco di Massimiliano. Per il quotidiano, infatti, il mercato dovrebbe portare altre novità: un vice Vlahovic, che possa agire anche in tandem con il serbo, e un altro attaccante esterno e in questo senso la possibilità di un ritorno di Morata non è ancora definitivamente tramontata. Tutti per Vlahovic, insomma.