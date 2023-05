Il circoletto rosso è sulla data del. Il giorno in cui alaconoscerà la nuova sentenza della Corte federale d’appello sulla questione plusvalenze. Si ricomincerà in sostanza da capo, con il procuratore della Figc Giuseppe Chiné che riformulerà la richiesta dell’accusa, quindi lascerà parola alla difesa bianconera. Dopo la lettura delle motivazioni in terzo grado del, che ha rimandato la vicenda all’appello, pare scontato che la Juve sia destinata a subire una nuova penalizzazione in classifica. Lo riporta Gazzetta.