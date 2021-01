La Juventus Under 23 ha un nuovo bomber: Emanuele Pecorino. Partito Petrelli, direzione Genoa, Zauli ha il nuovo attaccante. Il classe 2001 arriva alla Juve dal Catania per una cifra superiore al milione di euro con il club bianconero che ha vinto la resistenza del club che l'ha portato a giocare e segnare in Serie C. Cresciuto nel vivaio del Catania è già stato in prestito nella Primavera del Milan.