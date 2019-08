Arrivati concentrati e contenti, esattamente come sette anni fa. La Juve ritorna a Trieste e il tuffo nei ricordi è pazzesco:E allora, rieccoli. Di quella squadra sono rimasti Buffon, Bonucci e Chiellini, parte di un sodalizio che ha fatto la storia di questa squadra. Che continua a macinare risultati e che non ha intenzione di fermarsi. Allora, il video dell'arrivo casca a fagiolo: perché c'è sempre tempo di riattivare il passato e di tramutarlo in presente. Sperando, nell'ultima amichevole di stagione, che possa influenzare anche il futuro.