I bianconeri sono atterrati intorno alle 11:00 locali, dando ufficialmente il via allo Juventus Summer Tour 2019, che vedrà la prima partita domani contro il Tottenham. Prima Singapore, poi la Cina: la Juve riparte ufficialmente, anche sul campo. La prima amichevole di Sarri, la prima di De Ligt, il ritorno in campo di Ronaldo e quello di Higuain in bianconero, con la numero 21 sulle spalle.Ecco l'elenco dei​​Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Matuidi, Mandzukic, Bonucci, Cancelo, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Pinsoglio, Bernardeschi, Loria, Di Pardo, Coccolo, Beruatto, Kastanos, Touré, Muratore, Frederiksen, Mavididi, Pereira, Buffon.FOTO e VIDEO da Singapore nella nostra gallery.