Alle 18.05 circa la Juventus è arrivata a Kiev. I bianconeri sono appena atterrati in Ucraina, pronti per una sfida, la prima del girone di Champions League 2020/21, già importantissima. Un campo ostico per una squadra non al meglio, che dovrà però trovare tre punti fondamentali. Ecco i video del giorno, l'arrivo all'aeroporto della squadra e i primi passi nello​ Stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev.