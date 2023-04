Arrivano soldi freschi. Fondamentali. Per il presente e per il futuro. La Juventus dirà definitivamente addio a Dejan: sebbene non sia formalmente scattato l'obbligo di riscatto da parte degli Spurs, la spesa definitiva per il giocatore svedese è già stata "conteggiata". Cioè programmata. E quindi si farà.Sì, perché il Tottenham ha deciso di prendere Kulusevski, in attesa di capire realmente quale e chi sarà la guida tecnica della prossima stagione. La Juve ha già incassato 3 milioni per il prestito e 7 milioni per questa stagione. L'obbligo di riscatto sarebbe arrivato nel caso in cui il Tottenham si fosse qualificato in Champions; verosimilmente non accadrà, ma Kulu va verso almeno il 50% delle presenze stagionali del Tottenham (da almeno 45 minuti). Per la Juve, pronti 35 milioni di euro, che gli inglesi potranno pagare in cinque esercizi. Boccata d'ossigeno, in un momento certamente non semplice dal punto di vista finanziario.