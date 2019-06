Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey sono calciatori della Juventus. Il gallese è già stato annunciato e domani sarà invece il giorno del centrocampista francese del Psg, atteso a Torino per le visite mediche che si svolgeranno in mattinata. A due arrivi, però, dovranno corrispondere altrettante partenze e Fabio Paratici avrebbe già deciso i centrocampisti che possono lasciare Torino in estate. Si tratta di Sami Khedira e Blaise Matuidi. La Juve attende offerte, la scelta è stata fatta. Saranno loro a far spazio a Rabiot e Ramsey.