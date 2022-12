C'è anche Gianlucatra i nomi accostati allaper il ruolo di direttore sportivo, in caso di "rimpasto". Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex dirigente di Roma e Torino si è espresso sulla possibilità di lavorare nel club bianconero insieme ad Antonio, leccese come lui. Ecco le sue parole: "Abbiamo due caratteri forti, quindi sarebbe curioso vederci lavorare insieme. A parte tutto, io ho sempre fatto la mia strada da solo, non mi ha mai dato una mano nessuno e sono orgoglioso di aver sempre corso con le mie gambe, sia da calciatore che da direttore".