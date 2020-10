La Juventus ha finito ieri l'isolamento al J Hotel seguito alle positività di due membri dello staff la scorsa settimana. Ma il giorno prima 7 giocatori avevano lasciato l'isolamento in anticipo: ​Gigi Buffon (per tornare a casa), Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala, Merih Demiral e Cristiano Ronaldo (questi 5 per raggiungere le rispettive nazionali). L'hanno fatto prendendosi personalmente le proprie responsabilità legali, ed ecco arrivare l'inevitabile multa: i 7 dovranno pagare 400 euro. Una cifra estremamente abbordabile per calciatori di caratura internazionale.