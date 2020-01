Anche la Juventus si aggiunge ai complimenti per Paulo Dybala, festeggiando con un Tweert il suo record. L'attaccante argentino è infatto l'unico giocatore bianconero ad aver segnato un gol in tutte le quattro competizioni disputate dai bianconeri. La doppietta in coppa italia si aggiunge al bottino della Joya ed ai numeri della sua stagione strepitosa, che lo stanno consacrando come una vera e propria certezza per Sarri ed il suo staff tecnico. ​<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Did JU know? <a href="https://twitter.com/PauDybala_JR?ref_src=twsrc%5Etfw">@PauDybala_JR</a> è l'unico giocatore tra quelli che militano in <a href="https://twitter.com/SerieA?ref_src=twsrc%5Etfw">@SerieA</a> ad essere andato a segno in 4 competizioni differenti della stagione 2019/20 <a href="https://t.co/qEut8YDhNU">pic.twitter.com/qEut8YDhNU</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/1218142193917005829?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>