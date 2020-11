L'avvocato Mario Stigliano ha parlato della differenza di atteggiamento tra la Juventus e il Verona nei ricorsi di Napoli e Roma: "Il Verona non ha fatto nulla per vincere quella partita, non ha presentato il reclamo, costituirsi in giudizio è stata una cosa fastidiosa. Mi piace invece sottolineare il comportamento della Juventus che non si è costituita in udienza e ha lasciato che i giudici decidessero in base al loro orientamento. Quanto meno in questo caso la Juventus ha avuto un comportamento signorile".