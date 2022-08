Fabioè stata una delle rivelazioni del finale della passata stagione. Uscito dalla Primavera della Juventus è stato impiegato da Allegri nel finale d'annata e oggi per lui c'è la fila. Nelle ultime settimane sia il Venezia in Serie B, ma anche il Lecce in Serie A hanno chiesto informazioni ai bianconeri per il classe 2003. Lo riporta Calciomercato.com.