Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Juve avrebbe ricevuto un paio di interessamenti direttamente da club di Serie A per Radu Dragusin, domani in campo per la prima volta da titolare in prima squadra. In particolare, Hellas Verona e Sassuolo avrebbero fatto passi in avanti per capire le intenzioni della Juventus riguardo al centrale rumeno. Che presto rinnoverà il contratto con i bianconeri, che subito dopo potrebbe entrare in dinamiche di mercato decisamente interessanti. A partire dall'affare Scamacca con i neroverdi.