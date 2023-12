La Juventus sta esplorando l'opzione di Donnyper rafforzare il centrocampo, soprattutto considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli. Tuttavia, secondo fonti di Sport in Spagna, il Barcellona sta guadagnando terreno nella corsa per l'olandese del Manchester United. Il club catalano mira a portare Van de Beek a gennaio per sostituire l'infortunato Gavi. La situazione del centrocampista sembra quindi destinata a diventare una sfida tra le due squadre per assicurarsi i suoi servizi nel prossimo mercato invernale.