Già da un paio di settimane vi segnaliamo come Hans Nicolussi, talento di centrocampo della Juventus che nell'ultima stagione ha giocato poco e niente nel prestito a Parma causa rottura del crociato, sia vicino a una nuova destinazione in prestito, stavolta in Serie B: si tratta del Pisa, il cui direttore sportivo è Claudio Chiellini, che ben conosce la Juve naturalmente. A dare conferma di questa probabile operazione è la Gazzetta dello Sport. Nel campionato cadetto Nicolussi può ritrovare continuità e gamba, ciò che serve per riprendersi la A.