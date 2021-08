Nikola Milenkovic è in uscita dalla Fiorentina, e su questo non ci piove. Il suo contratto coi viola è in scadenza nel 2022, non è stato rinnovato, e il club lo venderà per monetizzare quanto più possibile e non perderlo a zero. E dunque dove andrà? Come noto, il difensore serbo è stato a lungo accostato alla Juventus come possibile "quarto centrale" per prendere il posto di Demiral migrato a Bergamo. Tuttavia, Calciomercato.com rivela che Milenkovic andrà a giocare in Premier League: il Manchester United lo ha seguito, mentre il West Ham sta preparando concretamente un'offerta da oltre 15 milioni di euro.

L'Inghilterra sarà dunque la destinazione di Milenkovic. In casa Juve la permanenza di Daniele Rugani assume sempre più i contorni della certezza.