La Juventus continua a sondare nuovi profili per proseguire il percorso di rinnovamento in atto con la nuova gestione targata Andrea Pirlo. E come del resto è connaturato a un club organizzato che ambisce a costruire di continuo cicli vincenti. Come già nell'aria da un po' di tempo, e come ribadito da Tuttosport Fabio Paratici ha espresso il proprio interesse per Diego Carlos, difensore del Siviglia che si è anche distinto per un gol in finale di Europa League contro l'Inter. Il direttore area football bianconero ha parlato con Monchi, che avrebbe chiesto almeno 40 milioni di euro.