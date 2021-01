Secondo quanto riportato da Tuttosport, per Sami Khedira arrivano proposte anche dalla Turchia e dalla Russia. Il centrocampista bianconero però non avrebbe "nelle corde" le ultime due destinazioni. Per TS, il giocatore continua ad allenarsi con i compagni alla Continassa, poi guarda normalmente la Juventus in TV. Dopo la Supercoppa vinta dai bianconeri, è stato il primo a complimentarsi con i compagni. E' un separato in casa? No, non esattamente. L'ultima volta in campo inizia però a distare sette mesi. Era giugno, la sfida di Coppa Italia contro il Milan. Vuole la Premier, ma offerte concrete non sono ancora arrivate...