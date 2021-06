Oltre a lanciare l’Italia nella sfida contro il Galles, l’edizione odierna di Tuttosport analizza in prima pagina la situazione economica della Juventus: “Juve, arrivano 400 milioni – previsto per l’autunno l’aumento di capitale”



Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vittoria delle Germania sul Portogallo: “Germania, schiaffo a CR7”.



Anche La Gazzetta dello Sport, oltre ad un ampio spazio dedicato all’Italia, si sofferma sulle sfide europee in cui sono stati impegnati i bianconeri: “Spagna, pari e guai. Non basta Morata” e “La Germania ribalta Ronaldo”.