Maurizioha parlato ai microfoni di Prime Video prima di- Tutte le partite lo sono in Champions, se vinciamo questa e perdiamo le prossime...- Chiariamo questa storia della battuta, bisogna sempre inserire le cose nel contesto... All'uscita da un ristorante, con un tifoso, mi è uscita una battuta, fare uscire un caso non ha senso. Bisogna prendere il calcio con leggerezza e darsi una calmata ogni tanto, farsi una risata.- Noi una vendita importante l'abbiamo fatta, quella di De Ligt. Ogni società ha una strategia, noi abbiamo voluto giocatori di esperienza e tecnica per affiancarli ai tre giovani che abbiamo appena presentato. Affiancare giovani del vivaio a campioni crea basi importanti.- Cosa mi aspetto? Di vincere.