La sirena sarà dolcissima, per, che ha in comune con i suoi colleghi un sentimento condiviso. E cioè: non vede l'ora che il mercato arrivi al gong, alla conclusione, all'addio, alla chiusura, al suo spegnimento. Più sinonimi solo per rinforzare un concetto, ribadito in maniera chiara poche ore fa da Gasperini: giocare con la compravendita ancora attiva, dà semplicemente fastidio.Fastidio che può essere tuttavia lenito da vari regali ancora attesi, come quei pacchi di cui cerchi costantemente traccia e spedizione. Ecco: cosa devono aspettarsi la Juventus e lo stesso Allegri? Di sicuro il centrocampista. Forse, se si riesce, qualcosina in più. Non è un caso che l'AD Arrivabene abbia parlato di "sipario aperto" sul calciomercato.Cosa intendeva?