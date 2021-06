Maurizio Arrivabene è pronto a iniziare una nuova avventura come amministratore delegato della Juventus. Ma in cosa consisterà esattamente il suo ruolo? Ce lo spiega Tuttosport oggi in edicola:



Arrivabene, ex team principal della Ferrari in Formula 1, non avrà un ruolo prettamente sportivo. Il mercato spetterà infatti a Federico Cherubini (promosso al posto di Paratici) con la consulenza diretta di Massimiliano Allegri, a cui il club di Andrea Agnelli ha affidato un ruolo da allenatore-manager all'inglese. RUOLO E INCARICHI - L'ad Arrivabene, semmai, si occuperà di gestione aziendale, coordinando le tre aree societarie: quella di Cherubini e quelle finanziarie e di marketing che fanno capo a Stefano Bertola e Giorgio Ricci. Un manager navigato, in grado di fare le veci del presidente e di rappresentare la Juve nelle relazioni esterne. Con una carriera costruita soprattutto tra Philip Morris e Ferrari, esperienze che gli sono valse la piena stima della famiglia Agnelli.

Arrivabene, che è anche tifoso juventino e membro del CdA bianconero dal 2012, avrà poi incarichi legati alla sua grande specialità: lo sviluppo, la diffusione e la commercializzazione del brand. È lui l'uomo di fiducia della famiglia, tenuto in grande considerazione anche da John Elkann, che non dovrà occuparsi di comprare e vendere giocatori, ma che a un livello gerarchico più alto dovrà contribuire attivamente al rilancio della Juventus sotto ogni aspetto.