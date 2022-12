L'edizione odierna de Il Corriere della Sera torna a parlare del caso riguardante Cristianonell'ambito dell'inchiesta che sta interessando la, diffondendo anche l'intercettazione di un messaggio tra l'ex ad Maurizioe Andrea. "Abbiamo valutato bene tutti i numeri, anche perché ci sono i pregressi dei suoi stipendi maturati con il Covid [...]. Stiamo definendo il meccanismo per fare la nostra controfferta allo[...]. La controfferta è lasciare il fisso e aumentare la parte dei bonus visto che i pregressi di Ronaldo [...] ci abbiam provato in tutti i modi con Jorgema non riusciamo a toccargli gli stipendi".