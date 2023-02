Nellesul casopubblicate oggi da Il Corriere della Sera, si scoprono anche alcuni retroscena relativi a Maurizio. "Avevo chiamatodicendogli di non spendere una lira in più di quanto messo a budget", racconta l'ex ad il 29 novembre 2021 ai pm torinesi che stanno indagando sui conti bianconeri. "Credo che lui (, ndr.) si fidi di me perché mi reputa onesto. E basta leggere gli ultimi bilanci, sicuramente vi era tensione economica, non finanziaria".