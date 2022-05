Nel mercato di gennaio la Juventus ha probabilmente messo a segno uno dei migliori colpi di mercato degli ultimi anni portando da Firenze a Torino Dusan Vlahovic. Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha scritto un libro intitolato "Vlahovic, è solo l’inizio" che sarà in edicola dal 25 maggio con il quotidiano torinese. Nel libro sono rivelati molti retroscena anche legati alla trattativa che ha portato Vlahovic a Torino ed alcuni li svela oggi Tuttosport.



ARRIVABENE - Un ruolo chiave è stato giocato da Maurizio Arrivabene. Dusan Vlahovic pensava di dover cambiare squadra nel corso del mercato estivo, fino a quando la Fiorentina ha aperto per la sua cessione a gennaio ed in pole sembrava esserci l'Arsenal. I Gunners disposti ad accontentare sia viola che giocatore. La volontà dell'attaccante serbo però era quella di rimanere in Italia. Cherubini forte di questa notizia corre da Arrivabene dicendogli che si sarebbe potuto prendere subito Dusan oppure perderlo, sottolineando che sarebbe stato uno dei migliori centravanti della sua generazione. IL RUOLO CHIAVE - In poche ore Maurizio Arrivabene ha dovuto capire se l'affare sarebbe stato fattibile o meno. Dopo una risposta affermativa ha studiato come poter far quadrare i conti e quanto si sarebbe potuto offrire alla Fiorentina che chiedeva tra gli 85 e i 90 milioni di euro. Con una possibilità di ottenere un piccolo sconto, ma erano assolutamente contrari ad una trattativa alla Locatelli quindi con pagamenti dilazionati.



L'INCONTRO - Arriva subito ai microfoni di Sportitalia l'apertura di Pradè verso la Juventus. A quel punto la coppia Cherubini-Arrivabene si reca a Firenze per un incontro con Joe Barone. Al loro arrivo dopo un momento di dialogo Arrivabene apre una valigetta contenente tre diverse offerte già su carta stampata Juventus. Sceglie quella migliore che era di circa 75 milioni e dice che ci sono 48 ore di tempo, prendere o lasciare. Joe Barone chiama Rocco Commisso e la risposta arriva in molto meno: "Accettiamo!". Così Dusan Vlahovic è diventato il nuovo numero 7 della Juventus.