Maurizio Arrivabene è a Torino. Il nuovo amministratore delelgato bianconero ha raggiunto Pavel Nedved a cena nella serata di ieri. Di fatto, siamo alle cose formali, con la scelta del nuovo AD ormai presa da settimane. Per le nomine sembra allora una questione di tempo: già nelle prossime ore potrà arrivare l'ufficializzazione della nomina di Arrivabene come nuovo dirigente operativo dei bianconeri. Cherubini e Allegri, invece, sono già attivissimi sul mercato: la Juve del futuro ha fatto passi in avanti e non ha intenzione di guardarsi indietro. E Arrivabene è pronto a dare una svolta al club, puntando come sempre al massimo risultato.