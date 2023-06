Timothyè pronto a vestire la maglia della. La conferma del buon esito della trattativa con ilè arrivata poco fa, ma già nelle scorse ore tramite i social l'esterno classe 2000 aveva lasciato intendere che tutto fosse ormai pronto per il suo passaggio in bianconero: nelle sue Instagram stories, infatti, lo statunitense figlio d'arte ha pubblicato l'emoji di unasu sfondo nero, un ulteriore indizio del fatto che il conto alla rovescia per il suo approdo a Torino fosse ormai ufficialmente iniziato.