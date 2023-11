L'ex Premier, durante la presentazione del libro di Aldo Cazzullo, ha affrontato il tema della sua passione sportiva per la Roma. L'ex presidente della BCE, noto tifoso giallorosso, ha dichiarato apertamente il suo legame con la squadra capitolina, sottolineando che, nonostante non frequenti gli stadi da 30-40 anni, mantiene un forte attaccamento.Inoltre, Draghi ha colto l'occasione per lanciare una stoccata alla, senza nominarla direttamente, ma facendo riferimento a una "certa squadra di Torino che non voglio neanche...". Questa affermazione sembra riflettere una certa rivalità sportiva e un ricordo probabilmente non troppo positivo nei confronti della Juventus, squadra con la quale la Roma ha spesso sostenuto scontri e rivalità nel corso degli anni.